Unos 50 nuevos agentes fueron incorporados a la Policía Municipal de San Juan como parte de la séptima academia graduada desde que asumió la administración municipal el alcalde Miguel A. Romero Lugo. Los nuevos policías forman parte de una clase de 86 cadetes que completó su preparación en la Academia de la Policía Municipal de la Universidad de San Juan.

“Esta es la séptima academia de la Policía Municipal que graduamos desde que asumimos la administración y hoy incorporamos 50 nuevos agentes a la fuerza de San Juan. Ese crecimiento responde a una estrategia concreta de ampliar nuestra presencia policial y fortalecer servicios en distintos sectores de la Ciudad Capital. Hemos inaugurado nuevas instalaciones como el cuartel de la Policía Turística y en diciembre proyectamos abrir el cuartel de Miramar Sur, por lo que necesitamos una Policía Municipal con más recursos humanos, mejor distribuida y preparada para atender las necesidades de nuestras comunidades”, expresó por escrito Romero Lugo.

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La incorporación de esta nueva clase permitirá reforzar los servicios de vigilancia preventiva, ampliar la capacidad de respuesta y fortalecer la presencia policial en distintas áreas de San Juan. Los nuevos agentes también se integrarán a la expansión de servicios vinculados a los cuarteles y unidades que el Municipio ha puesto en operación o se encuentra desarrollando como parte de su estrategia de seguridad pública.

Además de los 50 agentes que pasarán a formar parte de la Policía Municipal de San Juan, la Academia graduó 36 policías que se integrarán a los cuerpos de seguridad municipal de Guaynabo, Trujillo Alto, Camuy y Canóvanas. En total, 21 corresponden a Guaynabo, 11 a Trujillo Alto, dos a Camuy y dos a Canóvanas.

Con esta clase, la Universidad de San Juan alcanza un total acumulado de 688 policías municipales adiestrados a través de 11 academias, que han beneficiado a 18 municipios de Puerto Rico.

“Estos agentes culminan una preparación diseñada para que puedan incorporarse a la calle con las herramientas, la disciplina y el conocimiento que exige el servicio policial. Nuestro trabajo desde la Academia es procurar que estén listos para actuar con criterio, cumplir los procedimientos y responder de manera efectiva ante las situaciones que enfrentarán en sus respectivas áreas de servicio”, expresó Juan Jackson, comisionado de la Policía Municipal de San Juan.

Como parte de la ceremonia también fueron certificados tres nuevos manejadores de la Unidad Canina de la Policía Municipal de San Juan junto a sus respectivos canes de trabajo. Los equipos especializados reforzarán las operaciones relacionadas con la detección de armas de fuego y narcóticos y brindarán apoyo durante intervenciones policiales.

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“Seguimos aumentando nuestra capacidad operacional y llevando más recursos a las áreas donde hacen falta. Estos nuevos oficiales se integran a una estrategia que combina presencia, nuevos cuarteles, unidades especializadas, tecnología y preparación. Nuestro objetivo es que la Policía Municipal tenga la capacidad de responder con mayor rapidez y mantener una presencia constante en las comunidades y sectores que servimos”, añadió Romero Lugo.

La graduación se celebró en el Teatro Alejandro Tapia y Rivera y reunió a los nuevos agentes, sus familiares y representantes de los municipios participantes.