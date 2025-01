Participante de la organización Save-a-Gato se manifestaron este sábado en el Viejo San Juan en contra de la remoción de la colonia de gatos del área, principalmente de la zona de El Morro.

La protesta se realiza en momentos en que activistas esperan por la solución de una demanda federal contra el Servicio de Parques Nacionales (NPS, por sus siglas en inglés), quienes han propuesto la eliminación de los gatos que por décadas han vivido en el Paseo del Morro, en el Viejo San Juan.

Según los manifestantes, estos gatos son son alimentados, vacunados y esterilizados para mantener controlado el crecimiento de la colonia.

PUBLICIDAD

“Nuestro argumento principal es que NPS, la agencia federal que administra El Morro, está proponiendo un plan cruel e infundado para sacar a los gatos del Paseo. No han sido claros sobre qué va pasar con estos gatos, por un lado dicen que los van a sacar, pero por otro lado no han presentado un plan claro de sus intenciones. Sabemos que no hay albergues ni posibilidades de adopciones para ellos, lo que nos lleva a pensar que el plan oculto es matarlos”, señaló la licenciada Ana María Salicrup, voluntaria de Save-a-Gato en declaraciones escritas.

Save-a-Gato se creó en 2004 para abordar la creciente población de gatos en el histórico Viejo San Juan. Actualmente hay cerca de 120 gatos en la zona. Fue la única organización sin fines de lucro que desarrolló un acuerdo para atrapar-esterilizar-devolver (TNR por sus siglas en inglés) que ha funcionado para reducir el tamaño de la colonia de gatos alrededor de El Morro en un 50 % desde 2004.

Manifestación en el Viejo San Juan contra el plan del Servicio de Parques Nacionales para remover felinos de la ciudad amurallada, el 25 de enero de 2025. ( Suministrada )

Salicrup añadió que la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales (ASPCA) señala que el método de atrapar-esterilizar-devolver (TNR) es la única forma humana y efectiva de administrar colonias de gatos. “Remover a los gatos de una colonia no es una solución efectiva pues se crea lo que se conoce como el efecto vacío y nuevos gatos no esterilizados llegan a ocupar ese espacio. Gracias a la colonia de gatos, la población de ratas y roedores se mantiene bajo control, por lo que eliminarlos sí podría ocasionar un problema de salubridad. Nuestro llamado es a que la sociedad se una a este reclamo y dejemos claro que nos oponemos a las acciones del gobierno federal”.

Save-a-Gato se sostiene con la ayuda de dedicados voluntarios. Hay varias formas en las que los interesados pueden ayudar. Para información adicional: saveagatopr@gmail.com o envíe un mensaje en Facebook para convertirse en voluntario. De hecho, durante el evento de hoy, muchos turistas y ciudadanos locales se solidarizaron con la iniciativa, y desconocían de los planes del gobierno federal.