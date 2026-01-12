La Policía de Puerto Rico busca dar con el paradero de un menor que fue visto por última vez en el Hogar Un Nuevo Camino, en Guayama, y que fue reportado como desaparecido el 13 de abril de 2024.

Jonathan Yariel Colón Rivera, de 16 años (al momento de su desaparición), fue descrito como de tez blanca, cabello marrón, ojos marrones, 5 pies 10 pulgadas de estatura y de 165 libras de peso. Además, tiene un tatuaje de puntos en el cuello y detrás de una oreja.

Este, en horas de la mañana del día de su desaparición, evadió junto a otro menor las facilidades del hogar, brincó un portón y abordo un vehículo marca Nissan, modelo Versa, color blanco.

Al momento de la desaparición vestía un abrigo color negro, pantalón corto negro y sandalias tipo chancletas color negras.

Si tiene información que ayude a la Policía, puede comunicarse con la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o al (787)866-2020 Ext. 1452 o 1552. También puede contactarnos a través de la cuenta oficial de Twitter o en Facebook.