La jueza Vanessa Sánchez, del Tribunal de Carolina, expidió una orden de arresto contra Manolo Mangual Rodríguez de 50 años, con una fianza de $100,000, tras ser acusado en ausencia por el delito de robo en una gasolinera.

De acuerdo con el agente Eduardo Santos Dávila, adscrito a la División de Robo de Carolina, el imputado, que es vecino de Trujillo Alto, presuntamente perpetró un asalto en la gasolinera Toral To Go, localizada en la carretera PR-3 en Carolina, el 11 de enero, a las 2:00 a.m., y fue identificado mediante una rueda de confrontación fotográfica.

Durante el atraco, se alega que Mangual Rodríguez, bajo amenaza e intimidación, se apropió de $700, producto de las ventas del local, y un celular marca IPhone.

El caso fue consultado con el fiscal Orlando Velázquez.

El individuo tiene antecedentes penales por los delitos de robo y violación a la Ley de Armas.

Si posee información que conduzca a su arresto llame a la línea confidencial del Negociado de la Policía al (787) 343-2020.