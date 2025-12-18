( Suministrada por la Policía )

La jueza Jenelisse Alemán Martínez, del Tribunal de Carolina, expidió ayer una orden de arresto contra Gerard Ayala García, de 58 años, por cargos de apropiación ilegal de identidad, posesión y traspaso de documentos falsificados y falsificación de licencia, certificado u otra documentación, con una fianza de $30,000.

Los cargos fueron radicados por el fiscal José Aponte.

Según la investigación, el 2 de diciembre el imputado entró en la sucursal del Oriental Bank de centro comercial Plaza Carolina, donde abrió cuentas bancarias utilizando identificaciones falsas, robando la identidad de ciudadanos de Puerto Rico para depositar cheques falsos y apropiarse del dinero.

Ayala García había abierto entre seis y ocho cuentas bancarias en la institución antes mencionada, donde fue arrestado anteriormente.

Este caso se consultó con el fiscal José Aponte, de la fiscalía de Carolina quien instruyó citar la prueba para la radicación de cargos en el tribunal de Carolina.

El agente Simón Rosa Pérez, adscrito a la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas, tiene a cargo la investigación.

Si usted tiene información que conduzca a su arresto puede comunicarse con la división al teléfono (787) 782-9006 o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.