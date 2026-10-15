( Suministrada por la Policía )

La jueza Areliz Ortiz Rivera, del Tribunal de San Juan, expidió ayer una orden de arresto con una fianza de $50,000 por apropiación ilegal agravada y daños contra Geremid F. Pérez Banchs, de 32 años.

Según la investigación del agente José Pérez González adscrito al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, se alega que en la tarde del 6 de marzo, el imputado se apropió ilegalmente de un sobre que contenía $4,200.

Pérez Banchs rompió el cristal del lado del pasajero de un vehículo estacionado en un negocio de venta de pollo a la barbacoa en la avenida Campo Rico, en Río Piedras, para obtener el dinero.

La fiscal María del Mar Ortiz, evaluó la evidencia y procedió a radicar los cargos en ausencia.

Si lo ha visto llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.