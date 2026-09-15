El juez Ángel Rivera Miranda, del Tribunal de San Juan, expidió una ordsen de arresto con una fianza de $3 millones, contra Kenneth Zavala Esquilín, de 22 años, por los delitos de asesinato en primer grado, poner en riesgo la seguridad u orden público al disparar un arma de fuego, portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia y apuntar o disparar armas de fuego.

La investigación a cargo del agente Rafael Pérez Castrodad, de la División de Homicidios de San Juan, estableció que en la madrugada del 22 de agosto, Zavala Esquilín asesinó a balazos de Melvin Joel Algarín Nieves, de 28 años y residente en Cataño, en la calle Del Parque intersección calle Padre Capuchino, en Río Piedras.

El motivo del crimen se vincula con discusiones y rencillas anteriores.

La fiscal Barbara Pérez Santos formuló los cargos radicados en ausencia.

Si usted tiene información que conduzca a su arresto puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al 787-343-2020 o llame a la División de Homicidios del CIC de San Juan al 787-793-1234 extensiones 2200 , 2201 o 2217.