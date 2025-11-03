El Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce solicitó información a la ciudadanía que conduzca a la identificación y arresto del hombre que aparece en la imagen que suministraron por ser el sospechoso de causar daños agravados a un cajero automático de la cooperativa Padre Mac Donald, ubicado en la avenida Luis Muñoz Rivera, en ese municipio.

Los hechos ocurrieron en la madrugada del 16 de octubre, cuando el sospechoso fue captado por las cámaras de seguridad, abriendo la puerta de salida de dinero de la máquina ATM y le arrancó unos cables, causando solo daños estimados en $2,318.

Si usted puede colaborar con el esclarecimiento del caso, llame de manera confidencial al CIC de Ponce al teléfono (787) 284-4040 extensiones 1551, 1553 y 1553 o al (787) 343 -2020.