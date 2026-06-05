La agente Kariana Lasalde Tarrats, de la División de Investigaciones de Robo y Fraude a Instituciones Bancarias, Financieras y Cooperativas solicitó la ayuda de la ciudadanía para localizar al fugitivo Luis Cabrera Rivera, de 23 años y residente en Bayamón.

La jueza Rebecca Vera Ríos, del Tribunal de Carolina, emitió una orden de arresto con una fianza de $100,000, tras la radicación de cargos por apropiación ilegal agravada y traspaso de documento falso.

Los hechos ocurrieron el 27 de mayo de 2024, cuando se presentó a la sucursal de FirstBank em Carolinn con un cheque fraudulento el cual fue cambiado a dinero en efectivo.

Si usted tiene información que ayude a localizar a Cabrera Rivera llame a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020 o a la división al (787) 782-9006.