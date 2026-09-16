( Suministrada por la Policía )

Las autoridades solicitaron la ayuda de la ciudadanía para localizar a Javier Rivera Serrano, de 43 años y vecino de Corozal, quien fue acusado en ausencia por un cargo de daños agravados.

Según la investigación realizada, durante horas de la noche del 14 de septiembre, Rivera Serrano, utilizando una guagua Ford Expedition, color vino y del año 2004, ocasionó daños a 16 plantas ornamentales del municipio de Corozal, en la intersección de las carreteras PR-159 y PR-142.

Los daños a la propiedad municipal fueron estimados en $7,079.20.

El caso fue investigado por la agente Idaliz Rosado Santiago y consultado con la fiscal Natalia Santiago Naranjo, quien radicó el cargo criminal.

La jueza Aída E. Meléndez Juarbe, del Tribunal de Primera Instancia de Bayamón, expidió una orden de arresto con una fianza de $30,000.

Si posee información que conduzca a su arresto llame a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o al CIC de Vega Baja al teléfono (787) 858-2666 extensión 1038.