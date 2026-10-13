Agentes del precinto de la Unidad Turística de San Juan solicitaron a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de este hombre que figura como sospechoso del robo de mercancía de la farmacia Walgreens, de la avenida Ashford, en Condado.

Los hechos ocurrieron ayer, lunes, a las 4:50 p.m., cuando el sospechoso entró al establecimiento, donde presuntamente se apropió de productos de la marca LÓréal valorados en $389.87.

El sospechoso de raterismo fue descrito como de tez blanca, 5’7″ de estatura, pelo corto color negro y vestía una camisa de botones color crema o amarillo claro, pantalón corto negro y chancletas del mismo color.

Cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con la investigación puede comunicarse de manera confidencial con la agente Cathyana Zayas, al teléfono (787) 726-1310, o a la línea de la Policía (787) 343-2020.