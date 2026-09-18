Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan solicitaron a la ciudadanía información que conduzca a la identificación y arresto de este hombre que figura como sospechoso de cometer un robo el 6 de septiembre, en la gasolinera Texaco, ubicada en la carretera 176, en Cupey.

Según la investigación policial, el asaltante llegó al establecimiento y pidió tres cajetillas de cigarrillos marca Newport. Al momento de realizar el pago, no pudo completar la transacción, por lo que, mediante amenaza e intimidación, se apropió de la mercancía antes descrita.

El joven vestía una camiseta color blanco con el logo de Nike, un pantalón negro con franjas blancas y tenis negros. Fue descrito como de tez blanca, aproximadamente 5 pies y 4 pulgadas de estatura y cabello negro con trenzas.

Si posee información puede comunicarse con el agente William Castro, de la División de Robos del CIC de San Juan, al teléfono (787) 793-1234 extensión 2200, o a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020.