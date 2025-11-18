( Suministrada por la Policía )

Agentes de la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, busca a Luis Torres Arzuaga, de 29 años, quien fue acusado en ausencia por el delito de robo.

La pesquisa del agente Jorge Mojica Domínguez reveló que en la mañana del 19 de octubre Torres Arzuaga llegó a la tienda Burlington, del centro comercial Plaza Escorial, en Carolina, donde mediante amenaza con agredir a una empleada se apropió ilegalmente de diez perfumes de diferentes marcas.

La mercancía fue valorada en $616.14.

El fiscal Juan Domínguez presentó prueba ante el juez Wilfredo Viera Garcés, del Tribunal de Carolina, quien expidió la orden de arresto.

Si usted tiene información que conduzca a su arresto puede comunicarse a la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico (PPR) al (787) 343-2020.

También puede llamar a la División de Robos del CIC de Carolina al teléfono (787) 257-7500 extensiones 1520 o 1450.