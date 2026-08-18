La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce, solicitó la cooperación ciudadana para la identificación y arresto de un hombre sospechoso de robar mercancía de la farmacia Caridad, situada en el Ponce By Pass, en ese municipio.

Los hechos ocurrieron el 13 de agosto cuando sorprendido sustrayendo mercancía del área de perfumería y al ser confrontado agredió a una empleada del lugar.

Además, causó daños estructurales a la puerta principal del establecimiento al escapar.

Las autoridades exhortaron a cualquier persona que tenga información que pueda contribuir con la investigación a comunicarse con la División de Robos del CIC de Ponce, al teléfono (787) 284-4040 extensiones 1450 y 1451 o a la línea confidencial de la Policía al (787) 343-2020.