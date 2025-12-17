El examen de ascenso al rango de sargento será repetido a solicitud del superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, debido a que un 95 por ciento de los agentes que lo tomaron lo reprobaron, dejando a muchos con la moral baja tras largas horas de estudio en los pasados meses.

La prueba se suministró el sábado, 13 de diciembre, luego de largos períodos con el fin de fortalecer el liderato dentro de la Policía en momentos en que el retiro de personal por años de servicio, y los nuevos ingresos, no guardan la misma proporción. Esta es la primera ocasión en tiempos recientes que ocurre esta situación.

Un total de 1,169 policías tomaron esta prueba y solo 60 candidatos lo pasaron, una cifra que según González Falcón “no cumplió con las expectativas ni permitió cubrir la totalidad de las plazas de sargento actualmente disponibles”.

El nuevo examen se administrará el 7 de febrero de 2026, y en los próximos días se estará circulando una nueva convocatoria oficial con todos los detalles y requisitos para los aspirantes.

“Reconocemos la importancia de contar con supervisores capacitados y preparados para asumir roles de liderazgo dentro de la Policía de Puerto Rico. Ante el bajo número de aprobados y con el fin de garantizar que tengamos el personal necesario para atender las necesidades operacionales, hemos tomado la determinación de ofrecer un nuevo examen”, expresó el superintendente, en un comunicado de prensa.

Es muy temprano para conocer la cantidad de agentes que podrán tomar la prueba dentro de poco menos de dos meses ya que muchos sacrificaron sus licencias de vacaciones y días compensatorios para sumirse en el estudio de los textos, comprar libros de repaso y algunos tomar cursos como parte de su preparación, los cuales se encuentran desilusionados, según sus desahogos en redes sociales.

“El compromiso es claro: continuar promoviendo oportunidades de desarrollo profesional, asegurando procesos justos y transparentes, y fortaleciendo la estructura de mando de nuestra Policía para seguir sirviendo con excelencia y responsabilidad al pueblo de Puerto Rico”, concluyó González, quien felicitó a los que aprobaron el examen y continuarán su curso hacia el ascenso.

Los que aprobaron el examen continuarán con los procesos establecidos para tomar próximamente sus cursos de capacitación para ejercer los deberes de supervisión.