Tras reportarse en los últimos días un aumento de asesinatos en la ciudad, el alcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, informó que ha convocado a oficiales la Policía estatal a una reunión este próximo lunes para acordar medidas que detengan lo que llamó “una guerra por el control del narcotráfico”.

Señaló, en un comunicado de prensa, que busca discutir y repasar trabajo conjunto para enfrentar los crímenes por acecho.

“En lo que va de año se ha reportado varios crímenes por acecho. Existe una guerra por el control del narcotráfico que está provocando estos incidentes de violencia. Queremos repasar la coordinación entre nuestra policía municipal y la policía estatal para realizar el trabajo técnico y de inteligencia y frenar esta situación”, dijo el funcionario.

PUBLICIDAD

Según informó la oficial de prensa de la región policiaca de Bayamón, Mayra Ayala, en lo que va de año se han registrado unos nueve asesinatos en Guaynabo.

La última de las muertes se registró esta madrugada en la calle Domingo González, del barrio Mamey I, en Guaynabo. Allí murió baleado José Wilberto Alemán Cancel, de 19 años, informó la Policía.

El alcalde explicó que “los incidentes de violencia están relacionados al trasiego de drogas. Son crímenes por acecho. Necesitamos la Policía de Puerto Rico, intensifique su trabajo de inteligencia, y la colaboración con agencias federales para sacar de circulación a estos delincuentes”.

Señaló que la situación no está como en el 2012, que al año ocurrían unos 30 crímenes. Sin embargo, dijo que “eso no significa que no estemos atentos y preocupados por lo que ha ocurrido en las primeras semanas del 2020. Hemos estado capacitando a nuestra Policía Municipal, también le hemos provisto el equipo necesario para realizar su trabajo y pronto estaremos ampliando nuestra flota para el patrullaje preventivo”.

Estadística de asesinatos en el municipio de Guaynabo por los últimos 10 años:

2009 - 27

2010 - 31

2011 - 29

2012 - 30

2013 - 25

2014 - 14

2015 - 21

2016 - 17

2017 - 4

2018 - 14

2019 - 19