Daniel Aponte Trowell de 35 años, quien era buscado por las autoridades como sospechoso de agredir a su pareja anoche en la barriada Roosevelt, en San Lorenzo, se entregó esta tarde, confirmó el teniente Luis M. López, director auxiliar del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas.

Aponte Trowell, quien iba a ser acusado en ausencia, hizo contacto con agentes del distrito de San Lorenzo y de la División de Violencia Doméstica de Caguas y acordó entregarse en un lugar público, donde fue esposado.

La Fiscalía de Caguas se dispone a radicarle los cargos correspondientes mañana viernes.

Surge de la investigación, mientras la víctima de 25 años sostuvo una discusión con Aponte Trowell, por motivos no revelados, presuntamente este tomó un cuchillo con el que la hirió en el rostro en presencia del hijo de ambos de 2 años.

La perjudicada permanece hospitalizada en condición estable.

El hombre está fichado por otros incidentes de violencia doméstica con su pareja con quien compartió durante tres años, en los años 2022 y 2023.