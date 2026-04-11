El superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, confirmó el arresto hoy del tercer sospechoso del asesinato de un agente de la División de Drogas en Ponce.

“Ayer informé que teníamos dos detenidos en este caso. Hoy podemos confirmar que hay un tercer individuo que fue puesto bajo custodia en la mañana de hoy”, manifestó González Falcón en una rueda de prensa en la que describió al agente Eddie Santiago Rentas como un héroe.

El superintendente añadió que desde horas de la tarde de ayer comenzó a circular información sobre la identidad del sospechoso y que incluso fue interrogado por agentes de la Oficina de Seguridad Interna (HSI, en inglés), tras lo que se entregó en horas de la mañana de hoy.

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González Falcón identificó al individuo como Efrén Cohímbre Lugo, de 28 años. Mientras el fiscal Herbert Siaca, director de la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia indicó que se trata de un convicto federal que se encontraba en libertad en probatoria.

Los otros dos individuos que resultaron heridos durante la intervención fueron identificados como José Ángel Colón Arroyo, conocido como “Coco”, de 23 años y Noé Emanuel Torres Santiago, de 24 años. El superintendente añadió que ambos individuos se encuentran bajo custodia en el Centro Médico y que su condición es estable.

Por su parte, el coronel Carlos Cruz Burgos explicó que el enfrentamiento a tiros entre los uniformados y los individuos surgió en medio de una transacción de compra-venta de armas con un agente encubierto, cuando uno de los individuos alegadamente se tornó agresivo, sacó un arma de fuego e intentó apropiarse del dinero con el que el encubierto iba a pagar la transacción.

Durante la rueda de prensa, González Falcón tuvo palabras de consuelo para la familia de Santiago Rentas, a quien se refirió como un héroe.

“Eddie no murió. Eddie fue asesinado en el cumplimiento del deber. Un hombre que salió a trabajar con el compromiso de proteger a otros y no regreso a su hogar”, sostuvo.

A los familiares de Santiago Rentas, con quienes conversó previamente González Falcón les aseguró que la Policía no les va a fallar. “No hay palabras suficientes para llenar ese vacío, pero si hay una promesa. Que su sacrificio no será en vano, que habrá justicia y que la Policía de Puerto Rico no le va a fallar”, manifestó.

González Falcón añadió que el miércoles se celebrará una ceremonia en que el oficial caído será ascendido póstumamente al rango de coronel.