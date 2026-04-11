Un tercer sospechoso del asesinato de un agente de la división de Drogas de Ponce, ocurrido en el estacionamiento de la tienda Sam’s, en esa cuidad, se entregó en horas de la tarde en la comandancia de Ponce, según reportó Telemundo.

Durante la refriega, que surgió cuando el oficial caído y su compañero intervinieron para salvarle la vida a un agente encubierto, dos individuos que según se informó, estaban involucrados en los hechos, resultaron heridos y se encuentran bajo custodia de las autoridades. De inmediato se desató un operativo de búsqueda por aire y tierra para dar con el paradero del tercer individuo. El vehículo en el que se desplazaba fue ocupado unas horas más tarde, cerca del residencial Lirios de Ponce.

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El agente Eddie Santiago Rentas Santiago Rentas, de 49 años, quien había laborado en la agencia durante 23 años, de los cuales los pasados 13, los pasó en dicha división, fue declarado muerto a su llegada a la sala de emergencia, tras varios impactos de bala.

“La Policía de Puerto Rico está de luto. Comparecemos con mucho dolor por la pérdida de uno de los nuestros. Hemos perdido un hombre valiente y comprometido con su deber”, expresó el superintendente de la Policía, Joseph González Falcón, tras reunirse con los padres, esposa y cuatro hijos del fallecido agente.

Al asegurar que se le hará justicia, exclamó en una rueda de prensa, “este sacrificio fortalece nuestra misión la Policía de Puerto Rico no se va a detener, lo que pasó hoy fue el resultado de nuestro plan, de nuestra estrategia para seguir protegiendo al pueblo de Puerto Rico, enfocado en las áreas más violentas de nuestra isla, organizaciones que todos los días están envenenando nuestra juventud y en el trasiego de armas”, puntualizó.

Los hechos ocurrieron a eso de la 1:00 p.m. cuando los agentes de la división de se encontraban observando la operación e intervinieron para salvarle la vida al agente encubierto resultando Santiago Rentas con múltiples heridas de bala.

“En medio de esta operación encubierta hay un momento donde estos delincuentes sacan sus armas de fuego para atentar contra el agente, a robarle, no estamos seguros exactamente qué ocurrió. Eddie y su compañero reaccionaron para salvar a nuestro encubierto y ahí es donde ocurre esta tragedia”, abundó el funcionario.

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El agente fue trasladado en una patrulla a una sala de emergencia y falleció de camino al hospital.

Este es el segundo agente que muere en el cumplimiento del deber este año.

El primero fue el sargento Aníbal Morales Aponte, de 53 años, de la Unidad Motorizada de Caguas, en un accidente de tránsito el 7 de enero, cuando una conductora lo impactó.

González Falcón le envió un mensaje a los policías exhortándolos a mantenerse unidos y afirmó que está bien complacido con la labor realizada por las divisiones de inteligencia.