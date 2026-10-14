Uno de los fugitivos que figuraba en la lista de Los Más Buscados del área policíaca de Caguas, contra quien pesaba una orden de arresto por violencia doméstica, se entregó ayer, martes, a las autoridades.

Agentes de la División de Inteligencia y Arrestos lo arrestaron cuando se entregó en el Tribunal de Caguas.

Contra José Sánchez Ramos, de 39 años y residente de San Lorenzo, se había expedido una orden de arresto por violación a la Ley para la Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica y a la Ley de Armas.

Se alega que Sánchez Ramos, empleó fuerza física, violencia psicológica, amenazó y cometió agresión sexual conyugal en el mes de abril, según lo denunció su pareja para esa fecha.

La orden de arresto fue diligenciada ante la jueza Vanessa Rozo, del Tribunal de Caguas, quien ordenó su ingreso en el Complejo Correccional de Bayamón al no pretar la fianza de $300,000.