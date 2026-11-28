Una pequeña avioneta, en el que viajaba un tripulante, se estrelló en la tarde de este sábado en el aeropuerto regional Antonio “Nery” Juarbe, en Arecibo, y luego se quemó.

La persona que viajaba resultó ilesa, según informó la Policía.

El incidente se reportó a eso de las 3:09 p.m. a través de una llamada al Sistema de Emergencias.

Personal del Negociado del Cuerpo Bomberos extinguió el fuego.

Según fotografías suministradas, la cola y otros dos pedazos de la avioneta quedaron visibles.

El agente Miguel Barreto Cruz, adscrito al Precinto de Sabana Hoyos, realiza la investigación preliminar.