Se estrella avioneta en Arecibo y se quema
Nadie resultó herido.
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Una pequeña avioneta, en el que viajaba un tripulante, se estrelló en la tarde de este sábado en el aeropuerto regional Antonio “Nery” Juarbe, en Arecibo, y luego se quemó.
La persona que viajaba resultó ilesa, según informó la Policía.
El incidente se reportó a eso de las 3:09 p.m. a través de una llamada al Sistema de Emergencias.
Personal del Negociado del Cuerpo Bomberos extinguió el fuego.
Según fotografías suministradas, la cola y otros dos pedazos de la avioneta quedaron visibles.
El agente Miguel Barreto Cruz, adscrito al Precinto de Sabana Hoyos, realiza la investigación preliminar.