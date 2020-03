Gurabo. Puerto Rico tiene desde hoy, miércoles, unos 221 nuevos agentes de la Policía estatal y municipales que se lanzarán a las calles boricua a combatir el crimen, pero este nuevo ingreso de personas no es suficiente.

Los propios graduandos aludieron que es la falta de agentes lo que más ha agravado los problemas de seguridad en la Isla.

La necesidad de reforzar los programas de educación y prevención también fue mencionado por algunos de los nuevos agentes como parte del problema de inseguridad que se vive en las calles del país.

“Lo que hace falta es más personal”, indicó la nueva agente del Negociado de la Policía, Leslie Ann López.

PUBLICIDAD

“Estamos necesitados de gente dispuesta a trabajar por el país para lograr un Puerto Rico más seguro, más alegre y más unido”, precisó, mientras esperaba por el inicio de la graduación de la clase 228 de la Academia de la Policía, en Gurabo.

De hecho, la agente Bianca Santiago, quien ingresa ahora a la Policía Municipal de Carolina, hizo un llamado a los boricuas a interesarse en formar parte de algún cuerpo de seguridad en la Isla.

“La policía se ha vuelto en un cuerpo profesional. Lo que nos está matando es que no somos muchos, pero si somos más se puede proveer seguridad a nuestro pueblo”, afirmó la joven.

El presidente de la clase 228 de la Academia de la Policía, el cagüeño José Osuna, manifestó que los 221 graduandos están comprometidos por trabajar por el país.

“Uno quiere mejorar la sociedad y que los hijos tengan un buen futuro”, explicó en ahora agente del Negociado de la Policía.

Sin embargo, este exmaestro recalcó en la necesidad de mejorar el sistema educativo y que la familia sea un mejor ejemplo para los menores de edad.

“(El Departamento de) Educación tiene que trabajar en lo que es la familia. Si la cabeza no esta saludable, las ramas del árbol no están saludables. Las familias tienen que entender que la escuela no es un cuido. Todos tenemos que trabajar para que estas semillas, que son nuestros niños, se conviertan en un buen árbol”, expresó en entrevista con Primera Hora.

En su discurso a la clase graduanda, Osuna les exhortó a los graduandos “que llevemos nuestro uniforme sin mancha y sin arruga”. Les indicó que son valientes al buscar “lo mejor para Puerto Rico” desde la policía.

PUBLICIDAD

Según información prevista por el Negociado de la Policía, la clase graduanda 228 se compone de 136 cadetes estatales, 71 de la Policía Municipal de Carolina, siete de San Lorenzo y siete de Fajardo.

Los hoy graduandos comenzaron sus cursos en mayo pasado. Forman parte de la segunda clase que culmina sus adiestramientos desde que comenzó el proceso para reformar la Policía en el 2015.

En el evento participaron el secretario de Estado, Elmer Román; la secretaria de Justicia, Denisse Longo; el secretario de Seguridad Pública, Pedro Janer; el comisionado de la Policía, Henry Escalera, el monitor federal de la Policía, John Romero, así como el presidente del Tribunal federal de Distrito, Gustavo Gelpí, entre otros.