Un vehículo oficial de la Policía de Puerto Rico se incendió durante la madrugada de este sábado en la urbanización Vista Azul, en Arecibo, mientras los agentes se encontraban expidiendo un boleto por infracción de tránsito, informó la Uniformada.

Los hechos provocaron un efecto en cadena en el que otro vehículo resultó afectado.

Los hechos ocurrieron a eso de las 12:50 a.m., en la calle 3, intersección con la calle 6, de la mencionada urbanización.

“Según información preliminar, agentes adscritos al Precinto 107 de Arecibo de la Policía de Puerto Rico se encontraban expidiendo un boleto por la Ley 22 de Tránsito, cuando el incendio se originó en el vehículo oficial Ford Taurus, del año 2016, tablilla GE08188, y le ocasionó daños a otro vehículo Volkwagen, modelo Jetta, de color gris, del año 2020, que se encontraba estacionado en el lugar”, precisó la Policía en su informe.

Personal del Negociado de Bomberos extinguió el fuego.

“Al momento, se desconocen las circunstancias que provocaron el incendio”, aceptó la Policía.

Ninguna persona resultó afectada a causa de este incidente.

El sargento Carlos Polanco, del Precinto 107 de Arecibo, investiga.