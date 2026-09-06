Un ciudadano logró detener mediante un arresto civil a un hombre que presuntamente intentó robarle dinero a una cajera en una panadería ubicada en la carretera 467, en el barrio Borinquen de Aguadilla.

Según la información preliminar de la Policía, el incidente ocurrió a las 11:00 de la mañana de hoy en la Panadería Omar, hasta donde acudieron agentes del Distrito de Aguadilla con la cooperación de la Policía Municipal, luego de recibir una alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1.

El ciudadano se encontraba en el establecimiento cuando presenció los hechos e intervino. Se alega que este se abalanzó sobre el asaltante y forcejeó con él hasta lograr detenerlo mediante un arresto civil.

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Durante el forcejeo, el ciudadano sufrió laceraciones en el rostro y hematomas en diferentes partes del cuerpo. Mientras, la empleada de la panadería resultó con una laceración superficial en la mano izquierda y fue atendida en el lugar por paramédicos.

Tanto el ciudadano como el arrestado, identificado como Hugo Mario Ruiz, de 57 años y residente en el Residencial Cuesta Vieja de Aguadilla, fueron transportados a un hospital de la región para recibir asistencia médica.

El caso quedó referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC), donde el agente Luis Pérez Badillo continuará con la investigación.