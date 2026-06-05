Policías del distrito de Orocovis investigaron una querella de fraude y estafa, radicada en la tarde de hoy, viernes, por un vecino de Orocovis.

El perjudicado de 28 años, narró que el miércoles, 3 de junio, a eso de las 10:00 de la noche realizó un depósito de $300 por la aplicación ATH Móvil para separar una casa de vacaciones en Río Grande, que estaba en promoción en una página social de Facebook.

Sin embargo, tras el depósito el vendedor no volvió a contestar sus llamadas ni tampoco le devolvieron el dinero, por lo que concluyó que fue víctima de fraude.

El agente Ángel Rivera, del distrito de Orocovis, investigó la querella y refirió el caso al CIC de Aibonito.