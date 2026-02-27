La carretera PR-2 en dirección de San Germán a Sabana Grande ya fue abierta al tránsito, luego de que un accidente de carácter leve involucrara un camión que transportaba cilindros de gas esta mañana.

Según informó la Policía, ambos carriles tuvieron que ser cerrados temporalmente debido a un escape de gas proveniente del vehículo, lo que obligó a agentes de la División de Patrullas de Carreteras de Mayagüez, junto a personal de Manejo de Emergencias y Bomberos, a atender la escena.

El incidente ocurrió esta mañana. ( Suministrada )

Mientras duró el cierre, se recomendó usar la marginal hacia el centro de San Germán como ruta alterna.