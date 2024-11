En horas de la madrugada de hoy se reportaron múltiples asesinatos y heridos de bala en distintos municipios, uno de ellos en pleno servicarro de un restaurante de comida rápida, según informó la Policía de Puerto Rico.

El asesinato en el servicarro ocurrió en el Burger King del centro comercial Shops at Caguas a eso de las 2:40 a.m. En la escena se localizó el cuerpo baleado de un hombre dentro de una guagua Toyota Tacoma. El occiso no ha sido identificado.

Luego, a eso de las 3:02 a.m., se registró el asesinato de un hombre en el sector Piñales, en Añasco. Su cuerpo fue localizado en la carretera PR-402 tras una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 que avisó sobre una agresión grave. Hasta el momento no ha sido identificado.

Poco después, a eso de las 5:12 a.m., otro hombre fue asesinado en el área de una residencia ubicada en el barrio Maguayo, en Dorado. Las autoridades llegaron a la escena tras recibir una alerta al Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre una situación sospechosa. El occiso, quien no ha sido identificado, presentaba heridas de bala.

Agentes de la División de Homicidios de Caguas, Mayagüez y Vega Baja investigan los crímenes junto a los fiscales de turno.

Por otro lado, a eso de las 3:03 a.m. se reportó la muerte de un hombre que resultó herido de bala en los predios de una residencia ubicada en el barrio Guilarte, en Adjuntas.

El sujeto falleció en un hospital por la herida de bala que sufrió en circunstancias que se encuentran bajo investigación por parte de la División de Homicidios de Utuado.

Otro hombre resultó herido de bala a eso de las 5:15 a.m. en la avenida Barbosa, frente al estacionamiento del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC, en inglés) en Río Piedras.

El sujeto llegó a un hospital con heridas de bala en su cuerpo. Se desconoce su condición de salud.

La División de Agresiones de San Juan investiga este incidente.