Un arsenal de unas 20 armas de fuego fue hurtado de una residencia en Corozal, informó la Policía.

El crimen se reportó a eso de las 7:50 p.m. como un escalamiento en la carretera 164 del barrio Palmarejo en Corozal. Un hermano del dueño de las armas, fue el que presentó la querella a las autoridades.

Se informó que el crimen fue cometido por alguien que forzó una ventana de cristal de la parte lateral de la residencia , logrando acceso al interior y apropiándose de las armas de fuego.

El propietario de las armas, que no fue identificado por la Policía, tiene los permisos requeridos para portar las armas y se encuentra en Estados Unidos. Además de las armas, hurtaron un chaleco antibalas con insignia de una agencia federal, pero la Policía no pudo precisar hoy temprano si efectivamente el propietario trabajaba para alguna agencia.

Las armas hurtadas fueron una Protec calibre 25, pistola Norico calibre 7.62, una pistola FN Hertal calibre 5.7, un Revolver Smith and Wesson calibre 357, Escopeta Remington calibre 12, una pistola Raven calibre .25, una Bushmaster calibre 223, Taurus calibre .38, una Kimber, una Glock calibre .45, Colt Matchbar calibre .223, Colt Mustang calibre 380, Smith and Wesson calibre .40, Smith and Wesson calibre .38, Wilson Combat calibre 9 milímetro, una marca Remington, Smith and Wesson calibre .40, Kimber modelo Warior calibre .45, una Kimber modelo Polymer calibre .45 y una marca Ultra RCP calibre .45.

El agente Miguel Cabrera, adscrito al Distrito de Corozal, refirió el caso a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Vega Baja.