Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Vehículos Hurtados de Humacao, investigaron una querella por el hurto de un vehículo oficial, reportada en horas de la mañana del lunes, por hechos ocurridos en el municipio de Las Piedras.

De acuerdo con información preliminar, el incidente se registró en la parte posterior del edificio del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), ubicado en el sector Santana Velázquez del mencionado municipio.

La directora de la agencia informó que desconocidos se apropiaron ilegalmente de un camión oficial marca International, modelo 4000/4300, año 2004.

El vehículo fue descrito como de dos puertas, color amarillo y negro, con la tablilla MU29059.

La investigación quedó a cargo del agente Carlos J. Serrano Franqui, quien continúa con las indagaciones correspondientes.