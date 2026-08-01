Maleantes hurtaron 160 pies de cable de cobre, valorados en $14,449, de una funeraria en Cayey, informó la Policía.

Los hechos ocurrieron durante la mañana de este sábado en la Funeraria Jardines del Edén, ubicada en la carretera PR-15.

“Según informó el querellante, que alguien obtuvo acceso al área del patio del lugar y hurtó 160 pies de cable 220 (voltios)”, precisó la Policía.

El agente Víctor Rivera, adscrito al Distrito de Cayey, investigó de manera preliminar. Refirió el caso al DIREPAPD del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Caguas.