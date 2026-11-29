El propietario del negocio City Repair Accessories, ubicado en el kilómetro 3.1 de la carretera PR-447 en el barrio Malpaso en Aguada, reportó esta madrugada un escalamiento.

Según la información suministrada, a las 4:46 a.m. se percató que alguien rompió el cristal de la puerta principal del local, logró acceso al interior y se apropió ilegalmente de 42 teléfonos celulares.

La propiedad hurtada tiene un valor aproximado de $20,000.

El agente Osvaldo Arocho del Distrito de Aguada, investigó preliminarmente y refirió el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla.