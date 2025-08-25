Las autoridades investigan un robo domiciliario ocurrido a eso de la 1:00 p.m. de hoy, lunes, en la residencia de un comerciante localizada en el barrio Godreau, en Salinas, donde se apropiaron de armas de fuego, prendas y miles de dólares.

Una llamada al cuartel de la Policía alertó sobre el robo perpetrado por cinco pistoleros enmascarados y vestidos con ropa negra, quienes ataron y amordazaron a una empleada doméstica para cometer el asalto.

Los delincuentes forzaron una caja fuerte de la cual se apropiaron ilegalmente de nueve armas de fuego (para las cuales el querellante posee licencia), municiones de diferentes calibres, varias prendas y $70,000 en efectivo.

Se indicó que nadie resultó herido.

Esta pesquisa fue referida a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama.