Agentes adscritos al Precinto de Caimito investigaron preliminarmente una querella por escalamiento, reportada a la 12:30 de la madrugada de hoy, miércoles, en una residencia de la urbanización Mansiones de Caldas.

Según alegó la querellante, de 52 años, al llegar a su hogar procedente de un viaje se percató que alguien escaló su casa y forzó la puerta de su habitación de donde se apropiaron de carteras, zapatos, prendas, relojes y ropa.

La perjudicada valoró la propiedad en $150,000 aproximadamente.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de San Juan tiene a cargo la pesquisa.