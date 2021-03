Un camión se volcó a media mañana de esta sábado en la avenida Kennedy, cerca de la zona del Natatorio de San Juan, por lo que la salida hacia la avenida Luis Muñoz Rivera quedó obstruida, informó el Negociado de la Policía.

El motivo del accidente, registrado a las 10:00 a.m. no fue revelado de inmediato en el informe policiaco. Tampoco se detalló si alguna persona resultó herida. Solo se advirtió de que los autos deben continuar su paso hacia la zona de la Parada 18 en Santurce, ya que no se pueden desviar.

El camión obstruye por completo la rampa de salida hacia San Juan.

Se recomendó a la ciudadanía tomar rutas alternas.

Agentes adscritos a la División de Tránsito San Juan se encuentran en la escena.