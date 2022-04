El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli Hernández, rechazó hoy que exista una persecución política contra la delegada congresional por la estadidad, Elizabeth Torres Rodríguez, tras iniciar un proceso para destituirla de sus funciones por el incumplimiento craso con los deberes y funciones del cargo para el cual fue electa.

“La Ley 167 de 2020 me faculta a mi para la evaluación de esos informes, no fue conforme a la ley, aquí no hay asuntos políticos ni persecución de ninguna clase, ahora, en lo que, si hay que estar claro es que luego de evaluar los informes de ella y sus actuaciones, se decidió solicitarle al tribunal la destitución porque la realidad es que el despilfarro de fondos públicos no es un asunto de poca monta”, sentenció Emanuelli Hernández, durante una rueda de prensa sobre otros temas.

Ayer en declaraciones escritas y diseminadas por redes sociales, Torres Rodríguez expuso que, esta solicitud, “oficializó el inicio de un nuevo capítulo en el libro de la corrupción y la persecución política por medio de la fabricación de casos por parte de una colectividad corroída desde sus entrañas.”

Tras completar una evaluación de carácter civil, el secretario de Justicia, en representación del Gobierno de Puerto Rico, presentó en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso legal especial solicitando la destitución de Torres Rodríguez, de conformidad con lo establecido en la Ley 167 de 2020, mejor conocida como la Ley para Crear la Delegación Congresional de Puerto Rico.

“A pesar de que la señora Torres Rodríguez se comprometió bajo juramento a adelantar los objetivos de la Ley 167-2020 y a trabajar activamente a tiempo completo para tal fin, sus actuaciones y manifestaciones demuestran que no ha estado ejerciendo las funciones conforme lo requiere dicho estatuto y en cumplimiento con el mandato de los electores. Desde su juramentación hasta el presente, Torres Rodríguez no ha hecho actos afirmativos para exigir al Congreso federal que proceda a admitir a Puerto Rico como un estado de Estados Unidos. Por el contrario, en múltiples ocasiones y constantemente desde su juramentación, ha manifestado que no reconoce el objetivo de la Ley 167-2020 y que la delegación congresional debe ser disuelta”, argumentó el secretario en conferencia de prensa este lunes.

Además, la delegada manifestó que “la conferencia de prensa fue todo un espectáculo como si de una criminal terrorista buscada por la interpol se tratase”, y aseguró que siente vergüenza “como militante que he sido de un partido alejado totalmente de la justicia y de la verdad”.