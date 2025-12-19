El Departamento de Justicia informó que Yaxier O. Medina Nieves, de 18 años, fue sentenciado por el juez Miguel Ramírez Vargas, del Tribunal de Aguadilla, a cumplir 47 años y 3 meses de cárcel, por el asesinato del veterano militar Luis Velázquez Nazario, de 31 años, ocurrido el 6 de agosto en una casa de alquiler a corto plazo en Aguada.

La secretaria de Justicia, Lourdes L. Gómez Torres, en un comunicado de prensa, reveló que Medina Nieves hizo alegación de culpabilidad por los delitos según imputados de robo agravado, dos artículos de la Ley de Armas y se reclasificó el cargo de asesinto en primer grado por el de asesinato atenuado.

PUBLICIDAD

El día 17 de diciembre, durante el juicio, luego de un diálogo entre las partes se llegó al acuerdo con los familiares del occiso, Eileen Nazario, madre; José Cruz, padrastro; Stephanie Morales Almodóvar pareja de la víctima y el padre de ésta.

Los hechos ocurrieron en una residencia del barrio Las Cruces en Aguada que es utilizada como un alquiler a corto plazo, durante la celebración de una fiesta de cumpleaños a la que asistía el hijastro de la víctima.

Alegadamente durante la celebración, el hijastro de Velázquez Nazario se vio involucrado en un incidente con el presunto asesino, tras lo que se encerró en una habitación de la vivienda y le envió un mensaje de texto, pidiéndole a su padrastro que fuera a buscarlo.

Velázquez Nazario, junto a su esposa y madre del menor, acudieron a la residencia y lograron sacarlo del cuarto. Cuando iban de salida, se alega que vieron al joven portando un arma de fuego, quien presuntamente en actitud hostil y agresiva hizo un disparo.

El exmilitar le dijo a su esposa e hijastro que abordaran el vehículo y en ese momento el joven comenzó a disparar hacia Velázquez Nazario, quien poseía licencia de portación de armas por lo que repelió la agresión hiriendo a su atacante.

Velázquez Nazario resultó con múltiples impactos de bala, los que le provocaron la muerte.

Mientras los agentes investigaban la escena, llegaron a la sala de emergencias del Hospital San Carlos de Moca donde llegó un joven con una herida de bala en el costado derecho que resultó ser el acusado.

Conoce aquí el desglose de los cargos por lo que el acusado cumplirá cárcel:

Artículo 95 asesinato atenuado para una pena con agravantes de 18 años y 9 meses (concurrente con el robo agravado y consecutivos con armas)

Artículo 190e robo agravado (según imputado) para una pena con agravantes 31 años y 3 meses

Artículo 6.14a disparar con una pena de 2 años

Artículo 6.14a disparar con pena de 2 años

Artículo 6.05 uso y portación de un arma de fuego sin licencia para una pena de 10 años

###