La jueza Mónica Alpi Figueroa, del Tribunal de Aguadilla, sentenció hoy a Shirley Vera Barreto a 124 años de prisión luego de que un jurado emitiera un veredicto unánime de culpabilidad por el crimen de su esposo el teniente retirado del Negociado de la Policía, Alvin Quiñones Acevedo de 52 años.

Vera Barreto, fue encontrada culpable de tres cargos: por el artículo 93 del Código Penal (asesinato en primer grado a propósito o con conocimiento), por los artículos 6.05 de la Ley de Armas (portación, transportación o uso de armas de fuego sin licencia) y 6.14 (disparar o apuntar armas de fuego).

Durante la vista judicial Vera Barreto le dio la espalda a la jueza e intentó dirigirse a los familiares del exteniente al expresarles que todos eran víctimas del fallecido al igual que ella.

“Quiero que sepan que los perdono a cada uno. Así como yo he sido víctima de Alvin Quiñones Acevedo todos ustedes han sido víctima también, así que yo no tengo nada en contra de ustedes. Su conciencia será bien difícil...”, comenzó a decirles Vera Barreto, cuando la jueza le llamó la atención y le explicó que un acto de alocución es para señalar si existe algún motivo por el cual no se deba dictar sentencia o para hablar sobre su arrepentimiento, lo cual no hizo.

La jueza no encontró que la imputada incurrió en desacato al tribunal ya consideró que lo hizo por desconocimiento de proceso.

“Usted fue procesada, juzgada culpable y que el tribunal le dio la oportunidad a que usted se exprese con relación al proceso, pero no es para que se exprese directamente a los familiares de la persona occisa”, le manifestó la jueza.

La pena se desglosa en 99 años por el cargo de asesinato en primer grado, 20 años por la violación al artículo 6.05 y 5 años por el artículo 6.14 de la Ley de Armas.

El tiempo que ha sido mantenida en custodia preventiva se le abonará. También se ordenó la cancelación de la fianza, que es parte del proceso.

La defensa de la mujer intentó demostrar sin éxito que actuó el legítima defensa ya que era víctima de un patrón de maltrato.

Los hechos se remontan al 2 de diciembre de 2020, cuando, se alega que la mujer le disparó en el lado derecho del cuello a su esposo con su propia arma de fuego mientras dormía en su hogar ubicado en las parcelas Mamey en Moca, causándole la muerte en el acto.

Las autoridades indicaron que cuando Vera Barreto fue detenida y le hicieran varias advertencias de ley, admitió los hechos.

El occiso no tenía querellas de violencia doméstica en su contra.

La pareja no tenía hijos en común.