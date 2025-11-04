Una sentencia de 19 años de cárcel y tres días le fue impuesta al hombre que apuñaló a su pareja, una empleada de un restaurante de comidas rápidas, mientras la mujer se hallaba en su trabajo, en el food court del centro comercial Plaza Río Hondo en Bayamón, informó el Departamento de Justicia en un comunicado.

El salvaje ataque contra la víctima, a manos de Ricardo Antonio Pérez Vázquez, de 42 años fue captado en video, al igual que la reacción de varios parroquianos del lugar que intervinieron en defensa de la víctima.

Según el relato de las autoridades el día de los hechos, Pérez Vázquez llegó al área del restaurante, saltó por el mostrador y atacó a la fémina mientras esta despachaba la orden a un cliente. Al salir del local, puede verse como varios sujetos intervienen y le lanzan varias sillas, tras lo que logran detenerlo.

La investigación de este caso, por parte de la Policía de Puerto Rico, reveló como la madrugada del 28 de agosto de 2025, Pérez Vázquez le requirió el teléfono celular a su pareja, Yarilian Yaliz Rosa González, y comenzó una discusión en la que le profirió palabras soeces, también la agredió en el rostro con la mano abierta en dos ocasiones y la golpeó con el puño en el hombro izquierdo.

Estos hechos ocurrieron en San Juan, en la residencia de Pérez Vázquez. Eventualmente, la víctima se retiró a su residencia, pero ese mismo día, Pérez Vázquez acudió al lugar de trabajo de la víctima, en Plaza Río Hondo, en el área trasera del local y solicitó que se abriese la puerta, pero no se le brindó acceso. Posteriormente, entra al centro comercial y solicitó hablar con la víctima. El individuo se marchó del lugar, pero regresó y sin mediar palabra saltó el mostrador y apuñaló a a Rosa González en el área del costado izquierdo. Cuando la víctima cayó al suelo, el hombre levantó el cuchillo y persiguió a la gerente del lugar, Ana María Cabello Domínguez.

El fiscal de Distrito de Bayamón, Gabriel Redondo, y la fiscal Daniela Mejías Burgos, presentaron 5 cargos contra el imputado por delitos de maltrato, tentativa de feminicidio, maltrato a personas de edad avanzada, además de portación y uso de armas blancas. El agente Iván J. Abraham Soberal de la División Homicidios de la Policía en Bayamón investigó el caso.