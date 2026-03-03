La jueza Heidi Kiess Rivera, del Tribunal de Arecibo, sentenció hoy a 99 años de prisión a Elías D. Pérez Cruz, de 25 años, por el asesinato del turista de Carolina del Norte, Noah Joshua Ameson, de 38 años, ocurrido el 19 de junio de 2025, en una vivienda de alquiler a corto plazo en la comunidad Miradores de Mar Chiquita, en Manatí, en presencia de sus familiares.

Mediante un acuerdo entre las partes se archivaron los cargos por violación a la Ley de Armas, posesión de sustancias controladas y escalamiento agravado.

Por el delito robo agravado se sentenció a 25 años de cárcel a cumplirse concurrentemente con los 99 años por asesinato en primer grado, informó el licenciado Jean Carlos Pérez Nieves, director de prensa de la Oficina de Administración de los Tribunales.

También se le impuso el pago de una pena especial de $600.

El fallecido estuvo compartiendo con sus familiares en el Centro de Convenciones en Miramar, ya que habían viajado a la isla para celebrar su cumpleaños, el aniversario de boda y la graduación de una hija, y regresaron al hospedaje a eso de las 11:50 p.m.

Cinco minutos más tarde, entraron dos pistoleros y en medio de un forcejeo le robaron $1,500 en efectivo, prendas y un par de tenis. El ladrón huyó en un automóvil Hyundai Accent, color rojo y del año 2022.

El turista recibió un impacto de bala en el lado izquierdo de la ingle, que le ocasionó la muerte horas después en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.