Policías municipales de Carolina investigaron una querella de apropiación ilegal, reportada hoy, lunes, por la propietaria de una residencia en la calle 3 de la urbanización Metrópolis, en ese municipio.

Según informó la querellante de 77 años, le dio la oportunidad a su inquilina a la que le venció el el contrato de alquiler en mayo de continuar viviendo en la casa hasta ayer, 14 de diciembre.

Luego de la mudanza, se percató que se apropiaron ilegalmente de una estufa eléctrica, un horno de microondas y dos abanicos de techo.

La querellante valoró la propiedad hurtada en más de $1,338.

El policía municipal Javier Pagán investigó la denuncia.