Un septuagenario perdió la vida al caerle un vehículo encima, mientras se encontraba realizando labores de mecánica en los bajos de una residencia que está ubicada, en el kilómetro 34.8 de la carretera 156 del sector El Higüero del barrio Palomas Abajo,en Comerío.

Según información preliminar, a las 10:16 a.m. se recibió una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó a las autoridades sobre un incidente desgraciado.

El fallecido, que no fue identificado, quedó pillado debajo del vehículo, informó la oficina de prensa de la Policía.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aibonito tiene a cargo la pesquisa.