La Policía investiga un caso de extorsión reportado ayer, lunes, en la avenida Federico Degetau en Caguas, donde un hombre recibió mensajes amenazantes mientras se encontraba en una universidad.

Según el querellante, los mensajes le mostraban un video en el que aparecía su rostro junto a una aparente menor de edad en una situación comprometedora, y le exigían $2,000 para no divulgarlo en las redes sociales.

El perjudicado envió varios pagos a través de aplicaciones móviles: $200 a un número, $100 a otro y $426.24 a un tercero, sumando un total de $726.24.

El agente Xionel Feliciano, del distrito policíaco de Caguas, investigó preliminarmente la querella y la refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas.