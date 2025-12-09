La Policía investiga una apropiación ilegal reportada ayer, lunes, en la tienda Rojo’s Collection Jewelry, ubicada en el centro comercial Doramar Plaza en Dorado, donde se llevaron joyas valoradas en más de $22,000.

Según informó el querellante, el sospechoso pidió ver un reloj y, al manipularlo, este cayó al suelo y sufrió daños. Cuando la empleada se movió a la parte posterior del establecimiento para avisarle al dueño, una persona aprovechó el descuido para tomar las llaves de las vitrinas y acceder a las piezas de oro.

El valor de las piezas hurtadas, descritas como cadenas, pulseras y medallas, fue estimado en $22,571, aproximadamente.

La agente Sylvette Nieves, del distrito policíaco de Dorado, investigó inicialmente la querella y refirió el caso a la División de Propiedad de Bayamón.