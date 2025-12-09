Un hombre de 36 años fue víctima de un asalto a eso de las 3:14 de la madrugada de hoy, martes, mientras dormía dentro de su guagua en el estacionamiento del centro comercial Santa Isidra Shopping Center, en el barrio Sardinera de Fajardo, según informó la Policía.

De acuerdo con el querellante, un individuo de tez negra, delgado, vestido completamente de negro y con una capucha que le cubría el rostro, se acercó a su Toyota 4Runner y, portando un arma de fuego, lo amenazó para despojarlo de varias prendas de oro.

Entre lo robado figuran una cadena tipo rosario, una pulsera y una sortija en forma de cruz, valoradas en aproximadamente $850.

El agente Edward Toledo, del distrito policíaco de Fajardo, atendió la querella preliminarmente y refirió el caso a la División de Robos de Fajardo.