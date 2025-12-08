El Departamento de Justicia, a través del Ministerio Público, radicó este lunes una moción en la que solicitó que se imponga una orden de mordaza en el caso contra Elvia Cabrera Rivera, una de las dos imputadas en el asesinato de Gabriela Nicole Pratts, de 16 años, ocurrido en Aibonito, informó la secretaria Lourdes L. Gómez Torres.

“Solicitamos que este asunto en particular pase a la consideración de un juez distinto al asignado para juicio, para evitar cualquier dilación o interrupción del caso como está siendo atendido y ya calendarizado”, reza la moción.

La funcionaria explicó que la decisión procura evitar la desinformación sobre los procesos, así como el menoscabo de la imparcialidad, para garantizar la transparencia de los procesos judiciales y la protección de los derechos de las víctimas y las mismas imputadas en este caso, ocurrido la madrugada del pasado 11 de agosto en el desvío Roberto Colón, tras una actividad de cierre de verano del municipio.

“La presente moción obedece a las expresiones públicas hechas por la licenciada (Mayra) López Mulero una vez culminada la vista del 26 de noviembre del 2025 y divulgadas por la prensa. Así también las expresiones hechas por esta en su programa radial previo a asumir la representación legal en el caso y durante los procesos ulteriores”, se indicó en la moción.

Además, se resaltó que en dos ocasiones entrevistó a las abogadas de la hija de Cabrera Rivera, Rocío Revelles, y la licenciada Athelyn Jiménez.

De igual forma, la secretaria recordó en el comunicado de prensa que, según los estándares de ética que rigen el ejercicio de la profesión legal, los abogados deben expresarse con respeto, prudencia y veracidad al discutir los casos pendientes de adjudicación, evitando declaraciones que afecten la imparcialidad del proceso o desacrediten a las partes involucradas.

“Tenemos el deber de ser cuidadosos con las expresiones públicas, ya que estas puedan perjudicar los derechos de las partes, así como influir indebidamente en el caso o socavar la confianza en la administración de la justicia y del Ministerio Público, que se encuentra representado por los experimentados fiscales Orlando Velázquez y Silda Rubio”, expresó.

“A la luz de los hechos y expresiones inflamatorias vertidas en las pasadas semanas, en la mañana de hoy, radicamos la moción, en donde solicitamos que tenga efecto inmediato”, detalló la secretaria.

El tribunal pautó para el miércoles, 10 de diciembre, una vista sobre el estado de los procedimientos, entre otras cosas, para continuar con el descubrimiento de prueba, según lo dispuesto en las Reglas de Procedimiento Criminal de Puerto Rico.

Este fin de semana circuló un documento de la Policía de Puerto Rico en el que presuntamente, en su puño y letra, Anthonieska Avilés Cabrera indicó que su madre y hermana no estuvieron involucradas en esos hechos.