Un hombre de 36 años resultó herido de bala anoche en medio de una presunta discusión con un conductor en la carretera 901, a la altura del barrio Juan Martín en Yabucoa, informó la Policía.

Según datos preliminares, el querellante alegó que mientras transitaba por la vía sostuvo una discusión con el conductor de otro vehículo. Acto seguido, el conductor abrió fuego y lo hirió en una de sus manos y en el rostro.

El perjudicado fue transportado en un vehículo privado hasta un hospital, donde el médico de turno diagnosticó una herida de bala con entrada y salida en la mano derecha, además de una fractura en el área de la boca. Más tarde, fue referido a otro hospital en condición estable.

Agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao se hicieron cargo de la pesquisa.