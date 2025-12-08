Un asesinato fue reportado cerca de las 11:14 de la noche del domingo en los predios de la gasolinera Móbil ubicada en el kilómetro 7.3 de la carretera PR-189, en Gurabo.

Según la información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre disparos en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo baleado de José Alberto Cruz Rosa, de 30 años y residente de San Lorenzo.

Cruz Rosa tenía expediente criminal, según la Uniformada.

El agente Pedro Ortiz, adscrito a la División de Homicidios de Caguas, junto al fiscal Fernando Machado, se hicieron cargo de la investigación.