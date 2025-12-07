Un carjacking fue reportado la noche del sábado en la carretera PR-3, frente a un concesionario de autos en Río Grande, donde dos individuos armados despojaron a un conductor y a su pasajero de su vehículo y de dos pistolas para las cuales ambos tenían licencia.

Según informó la Policía, el querellante relató que se encontraba estacionado en el área del paseo cuando otro auto se le acercó y le bloqueó el paso. De ese vehículo bajaron dos hombres con los rostros cubiertos, quienes, bajo intimidación y amenaza con armas de fuego, le anunciaron el robo.

PUBLICIDAD

Los asaltantes lograron apropiarse de una guagua Nissan NV200 blanca del año 2018, con tablilla 999-369, así como de una pistola Taurus G2C calibre 9 mm y una Polymer80 PFC9 del mismo calibre, armas para las cuales las víctimas poseen licencia.

Nadie resultó herido durante el incidente y los individuos huyeron con rumbo desconocido.

Agentes adscritos a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales del área de Fajardo continúan con la pesquisa.