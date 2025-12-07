La Policía de Puerto Rico investiga tres robos separados a turistas que estaban hospedados en el área de Condado y reportaron haber sido víctimas de apropiación ilegal durante su estadía en propiedades de alquiler a corto plazo.

Uno de los incidentes ocurrió en la avenida McLeary, donde la querellante, de 29 años y residente de Atlanta, Georgia, denunció que alguien entró a su hospedaje y se llevó $500 en efectivo de su cartera. Además, a su amiga, que se alojaba en la habitación contigua, le sustrajeron $100.

Ambas turistas tienen previsto abandonar Puerto Rico en la tarde de hoy.

PUBLICIDAD

En un segundo caso, reportado en la calle Tres Hermanos, intersección con la calle Wilson, la perjudicada, de 40 años y residente de Austin, Texas, indicó que alguien accedió a la propiedad que alquila y se apropió de una MacBook Pro 2024 y de su pasaporte estadounidense.

Las denuncias fueron investigadas por los agentes José Rivera y Kevin Peña, adscritos al Precinto de Calle Loíza y Turística San Juan, quienes llevan a cabo las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos.

No se reportaron arrestos relacionados a estos casos.