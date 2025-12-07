La Policía de Puerto Rico investiga un robo a mano armada ocurrido a las 2:47 de la madrugada de hoy, domingo, en la intersección de la carretera 181 con la avenida Park Gardens, en Río Piedras.

Según alegó el querellante, un hombre de 31 años y vecino de San Juan, se encontraba detenido en un semáforo en dirección de San Juan hacia Trujillo Alto cuando dos individuos enmascarados se le acercaron en una motora. Los asaltantes le apuntaron con un arma de fuego, rompieron el cristal posterior del lado izquierdo de su Mitsubishi Mirage G4 blanco del 2020 y lo despojaron de $8,200 en efectivo, producto de las ventas de su negocio, además de un reloj Omega con diamantes valorado en $4,000.

Tras el robo, los individuos huyeron del lugar. Paramédicos de Rescate FREMS llegaron a la escena y brindaron asistencia al perjudicado, quien se encuentra en condición estable.

El agente Christian Marrero, adscrito al Precinto de Río Piedras, realizó la investigación preliminar y refirió el caso al personal de la División de Robo del CIC de San Juan para continuar con la pesquisa.